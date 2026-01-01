ألف جنيه جزر فوكلاند إلى بيزو مكسيكي

حوّل FKP إلى MXN بسعر الصرف المتوسط للسوق. Wise هو الحساب العالمي لإرسال الأموال وإنفاقها وتحويلها كالمحليين.

متوسط ​​سعر الصرف في السوق
£1 FKP = 23.09 MXN

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  • أرسل الأموال إلى الخارج، ووفر في الرسوم

    اجعل لأموالك قيمة أكبر، مهما بَعُدت المسافات.

تسجيل الدخولمعرفة المزيد

وفر عند الإنفاق والإرسال واستلام الأموال

وفّر المال عند إرسال الأموال وإنفاقها واستلامها بأكثر من 40 عملة. كل ما تحتاجه، في حساب واحد، وقتما تشاء.

  • إدارة الأموال أثناء التنقل عالميًا.

    احتفظ بعملاتك في متناول اليد في مكان واحد، وحولها في ثوانٍ.

  • بطاقة خصم مباشر دولية

    لا تقلق أبدًا بشأن زيادات سعر الصرف، أو رسوم المعاملات المرتفعة عند الإنفاق في الخارج.

  • أرسل الأموال إلى الخارج، ووفر في الرسوم

    اجعل لأموالك قيمة أكبر، مهما بَعُدت المسافات.

تسجيل الدخولمعرفة المزيد

نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات

  • مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال

    دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط ​​سعر الصرف في السوق مع Wise.

  • متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة

    احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.

  • مجاني تمامًا، دون إعلانات

    التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.

نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات

  • مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال

    دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط ​​سعر الصرف في السوق مع Wise.

  • متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة

    احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.

  • مجاني تمامًا، دون إعلانات

    التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.

المخطط من FKP إلى MXN،

يستخدم مخططنا التفاعلي من FKP إلى MXN متوسط ​​سعر الصرف في السوق في الوقت الفعلي ويتيح لك عرض سجل بيانات حتى السنوات الخمس الماضية. هل تنتظر سعرًا أفضل؟ يمكنك تعيين تنبيه الآن، وسنخبرك عندما يتحسن السعر. لن تفوتك أبدًا آخر الأخبار بفضل ملخصاتنا اليومية.

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أسعار الصرف من FKP إلى MXN اليوم

FKPMXN
1 FKP23.09 MXN
5 FKP115.44 MXN
10 FKP230.88 MXN
20 FKP461.75 MXN
50 FKP1,154.38 MXN
100 FKP2,308.76 MXN
250 FKP5,771.90 MXN
500 FKP11,543.80 MXN
1000 FKP23,087.60 MXN
2000 FKP46,175.20 MXN
5000 FKP115,438.00 MXN
10000 FKP230,876.00 MXN
MXNFKP
1 MXN0.04 FKP
5 MXN0.22 FKP
10 MXN0.43 FKP
20 MXN0.87 FKP
50 MXN2.17 FKP
100 MXN4.33 FKP
250 MXN10.83 FKP
500 MXN21.66 FKP
1000 MXN43.31 FKP
2000 MXN86.63 FKP
5000 MXN216.57 FKP
10000 MXN433.13 FKP

الأسئلة الشائعة