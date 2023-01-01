1 بيزو مكسيكي إلى جنيه جزر فوكلاند

تحويل MXN إلى FKP بسعر الصرف الحقيقي

١ mxn
٠٫٠٥ fkp

1.00000 MXN = 0.04555 FKP

Mid-market exchange rate at 13:17
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.85681.077389.85171.461791.63190.9434518.8033
1 GBP1.1671311.2574104.8731.706171.904721.1011321.9468
1 USD0.928250.795292183.40451.35691.514810.8757517.4541
1 INR0.01112950.009535360.011989810.01626890.01816220.01050.20927

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو مكسيكي إلى جنيه جزر فوكلاند

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MXN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و FKP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MXN الحالي إلى FKP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Mexican peso

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Mexican Peso / جنيه جزر فوكلاند
1 MXN0.04555 FKP
5 MXN0.22773 FKP
10 MXN0.45547 FKP
20 MXN0.91093 FKP
50 MXN2.27733 FKP
100 MXN4.55466 FKP
250 MXN11.38665 FKP
500 MXN22.77330 FKP
1000 MXN45.54660 FKP
2000 MXN91.09320 FKP
5000 MXN227.73300 FKP
10000 MXN455.46600 FKP
معدلات التحويل جنيه جزر فوكلاند / Mexican Peso
1 FKP21.95550 MXN
5 FKP109.77750 MXN
10 FKP219.55500 MXN
20 FKP439.11000 MXN
50 FKP1097.77500 MXN
100 FKP2195.55000 MXN
250 FKP5488.87500 MXN
500 FKP10977.75000 MXN
1000 FKP21955.50000 MXN
2000 FKP43911.00000 MXN
5000 FKP109777.50000 MXN
10000 FKP219555.00000 MXN