بيزو مكسيكي إلى دولار بهامي

تحويل MXN إلى BSD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ mxn
٥٨٫٣٨ bsd

1.00000 MXN = 0.05838 BSD

متوسط سعر صرف السوق عند 2:24 UTC
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MXN إلى BSD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MXN → 0 BSD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86351.063788.20731.434881.65840.9572518.2209
1GBP1.1580811.2319102.1551.661771.920641.1085721.1021
1USD0.94010.811754182.9251.348951.559090.8999517.1297
1INR0.01133690.009789020.012059110.01626710.01880120.01085260.206569

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو مكسيكي إلى دولار بهامي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MXN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BSD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MXN الحالي إلى BSD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Mexican peso

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Mexican Peso / دولار البهامي
1 MXN0.05838 BSD
5 MXN0.29189 BSD
10 MXN0.58378 BSD
20 MXN1.16756 BSD
50 MXN2.91891 BSD
100 MXN5.83781 BSD
250 MXN14.59453 BSD
500 MXN29.18905 BSD
1000 MXN58.37810 BSD
2000 MXN116.75620 BSD
5000 MXN291.89050 BSD
10000 MXN583.78100 BSD
معدلات التحويل دولار البهامي / Mexican Peso
1 BSD17.12970 MXN
5 BSD85.64850 MXN
10 BSD171.29700 MXN
20 BSD342.59400 MXN
50 BSD856.48500 MXN
100 BSD1712.97000 MXN
250 BSD4282.42500 MXN
500 BSD8564.85000 MXN
1000 BSD17129.70000 MXN
2000 BSD34259.40000 MXN
5000 BSD85648.50000 MXN
10000 BSD171297.00000 MXN