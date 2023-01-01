بيزو مكسيكي إلى دولار نيوزيلندي

تحويل MXN إلى NZD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ mxn
٩٨٫٨٢ nzd

1.00000 MXN = 0.09882 NZD

متوسط سعر صرف السوق عند 2:31 UTC
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MXN إلى NZD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MXN → 0 NZD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.8631.062388.09121.433521.65790.956618.2007
1GBP1.1587511.2309102.0721.661041.921031.1084621.0894
1USD0.941350.812414182.9251.349451.560670.900517.1333
1INR0.01135190.009796970.012059110.01627310.01882030.01085920.206612

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو مكسيكي إلى دولار نيوزيلندي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MXN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و NZD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MXN الحالي إلى NZD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Mexican Peso / دولار نيوزيلندي
1 MXN0.09882 NZD
5 MXN0.49412 NZD
10 MXN0.98825 NZD
20 MXN1.97649 NZD
50 MXN4.94123 NZD
100 MXN9.88247 NZD
250 MXN24.70618 NZD
500 MXN49.41235 NZD
1000 MXN98.82470 NZD
2000 MXN197.64940 NZD
5000 MXN494.12350 NZD
10000 MXN988.24700 NZD
معدلات التحويل دولار نيوزيلندي / Mexican Peso
1 NZD10.11890 MXN
5 NZD50.59450 MXN
10 NZD101.18900 MXN
20 NZD202.37800 MXN
50 NZD505.94500 MXN
100 NZD1011.89000 MXN
250 NZD2529.72500 MXN
500 NZD5059.45000 MXN
1000 NZD10118.90000 MXN
2000 NZD20237.80000 MXN
5000 NZD50594.50000 MXN
10000 NZD101189.00000 MXN