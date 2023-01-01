بيزو مكسيكي إلى سول بيروفي

تحويل MXN إلى PEN بسعر الصرف الحقيقي

1000 mxn
217.30 pen

1.00000 MXN = 0.21730 PEN

متوسط سعر صرف السوق عند 2:32 UTC
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MXN إلى PEN مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MXN → 0 PEN
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.862951.0621588.07881.433481.657540.956518.1987
1GBP1.1588211.2308102.0641.661091.920721.1084121.0883
1USD0.941450.81248182.9251.34961.560550.900617.1338
1INR0.01135350.009797770.012059110.01627490.01881880.01086040.206618

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو مكسيكي إلى سول بيروفي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MXN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و PEN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MXN الحالي إلى PEN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Mexican peso

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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plane
معدلات التحويل Mexican Peso / Peruvian Nuevo Sol
1 MXN0.21730 PEN
5 MXN1.08652 PEN
10 MXN2.17304 PEN
20 MXN4.34608 PEN
50 MXN10.86520 PEN
100 MXN21.73040 PEN
250 MXN54.32600 PEN
500 MXN108.65200 PEN
1000 MXN217.30400 PEN
2000 MXN434.60800 PEN
5000 MXN1086.52000 PEN
10000 MXN2173.04000 PEN
معدلات التحويل Peruvian Nuevo Sol / Mexican Peso
1 PEN4.60184 MXN
5 PEN23.00920 MXN
10 PEN46.01840 MXN
20 PEN92.03680 MXN
50 PEN230.09200 MXN
100 PEN460.18400 MXN
250 PEN1150.46000 MXN
500 PEN2300.92000 MXN
1000 PEN4601.84000 MXN
2000 PEN9203.68000 MXN
5000 PEN23009.20000 MXN
10000 PEN46018.40000 MXN