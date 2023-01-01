بيزو مكسيكي إلى ليلانغيني سوازيلندي

تحويل MXN إلى SZL بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ mxn
١٬١٠٥٫٣٢ szl

1.00000 MXN = 1.10532 SZL

متوسط سعر صرف السوق عند 2:34 UTC
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MXN إلى SZL مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MXN → 0 SZL
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86281.062188.07461.433571.657720.956618.2018
1GBP1.1590211.23095102.0771.661471.921261.1087221.0955
1USD0.941550.812381182.9251.349751.560790.9006517.1376
1INR0.0113540.009796570.012059110.01627680.01882170.0108610.206664

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو مكسيكي إلى ليلانغيني سوازيلندي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MXN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و SZL في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MXN الحالي إلى SZL وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Mexican peso

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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plane
معدلات التحويل Mexican Peso / Swazi Lilangeni
1 MXN1.10532 SZL
5 MXN5.52660 SZL
10 MXN11.05320 SZL
20 MXN22.10640 SZL
50 MXN55.26600 SZL
100 MXN110.53200 SZL
250 MXN276.33000 SZL
500 MXN552.66000 SZL
1000 MXN1105.32000 SZL
2000 MXN2210.64000 SZL
5000 MXN5526.60000 SZL
10000 MXN11053.20000 SZL
معدلات التحويل Swazi Lilangeni / Mexican Peso
1 SZL0.90472 MXN
5 SZL4.52358 MXN
10 SZL9.04717 MXN
20 SZL18.09434 MXN
50 SZL45.23585 MXN
100 SZL90.47170 MXN
250 SZL226.17925 MXN
500 SZL452.35850 MXN
1000 SZL904.71700 MXN
2000 SZL1809.43400 MXN
5000 SZL4523.58500 MXN
10000 SZL9047.17000 MXN