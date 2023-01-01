ألف بيزو مكسيكي إلى ليلانغيني سوازيلندي

تحويل MXN إلى SZL بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ mxn
١٬٠٨٩٫٥١ szl

1.00000 MXN = 1.08951 SZL

Mid-market exchange rate at 15:27
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أعلى العملات

 USDEURCADINRGBPCHFAUDBRL
1 USD10.92781.355683.42180.7963690.87751.515734.9107
1 EUR1.077811.4610789.9120.85830.94591.633655.29275
1 CAD0.7376810.684432161.53870.5874660.6473151.118123.62253
1 INR0.01198730.0111220.016249910.009546290.01051880.01816940.0588659

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو مكسيكي إلى ليلانغيني سوازيلندي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MXN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و SZL في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MXN الحالي إلى SZL وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Mexican pesos

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Mexican Peso / Swazi Lilangeni
1 MXN1.08951 SZL
5 MXN5.44755 SZL
10 MXN10.89510 SZL
20 MXN21.79020 SZL
50 MXN54.47550 SZL
100 MXN108.95100 SZL
250 MXN272.37750 SZL
500 MXN544.75500 SZL
1000 MXN1089.51000 SZL
2000 MXN2179.02000 SZL
5000 MXN5447.55000 SZL
10000 MXN10895.10000 SZL
معدلات التحويل Swazi Lilangeni / Mexican Peso
1 SZL0.91784 MXN
5 SZL4.58920 MXN
10 SZL9.17841 MXN
20 SZL18.35682 MXN
50 SZL45.89205 MXN
100 SZL91.78410 MXN
250 SZL229.46025 MXN
500 SZL458.92050 MXN
1000 SZL917.84100 MXN
2000 SZL1835.68200 MXN
5000 SZL4589.20500 MXN
10000 SZL9178.41000 MXN