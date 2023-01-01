5 بيزو مكسيكي إلى ليلانغيني سوازيلندي

تحويل MXN إلى SZL بسعر الصرف الحقيقي

٥ mxn
٥٫٤٥ szl

1.00000 MXN = 1.08976 SZL

Mid-market exchange rate at 15:28
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أعلى العملات

 USDEURCADINRGBPCHFAUDBRL
1 USD10.927451.355583.42250.7961470.87711.514924.9097
1 EUR1.078211.461589.94610.85840.94571.633395.29364
1 CAD0.7377350.684228161.54370.5873450.6470681.117613.62206
1 INR0.01198720.01111780.016248610.009543550.0105140.01815960.0588534

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو مكسيكي إلى ليلانغيني سوازيلندي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MXN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و SZL في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MXN الحالي إلى SZL وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Mexican pesos

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Mexican Peso / Swazi Lilangeni
1 MXN1.08976 SZL
5 MXN5.44880 SZL
10 MXN10.89760 SZL
20 MXN21.79520 SZL
50 MXN54.48800 SZL
100 MXN108.97600 SZL
250 MXN272.44000 SZL
500 MXN544.88000 SZL
1000 MXN1089.76000 SZL
2000 MXN2179.52000 SZL
5000 MXN5448.80000 SZL
10000 MXN10897.60000 SZL
معدلات التحويل Swazi Lilangeni / Mexican Peso
1 SZL0.91763 MXN
5 SZL4.58817 MXN
10 SZL9.17635 MXN
20 SZL18.35270 MXN
50 SZL45.88175 MXN
100 SZL91.76350 MXN
250 SZL229.40875 MXN
500 SZL458.81750 MXN
1000 SZL917.63500 MXN
2000 SZL1835.27000 MXN
5000 SZL4588.17500 MXN
10000 SZL9176.35000 MXN