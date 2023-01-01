بيزو مكسيكي إلى كواشا زامبي

تحويل MXN إلى ZMW بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ mxn
١٬٢١٩٫٥٢ zmw

1.00000 MXN = 1.21952 ZMW

متوسط سعر صرف السوق عند 2:36 UTC
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MXN إلى ZMW مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MXN → 0 ZMW
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86291.0622588.38881.433451.657560.9565518.2043
1GBP1.1588811.23105102.4341.661241.920961.1085321.0971
1USD0.94140.812315183.2091.349451.560430.900517.1375
1INR0.01131370.009762340.012017910.01621760.01875310.01082210.205957

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو مكسيكي إلى كواشا زامبي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MXN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ZMW في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MXN الحالي إلى ZMW وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Mexican peso

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Mexican Peso / زيميو
1 MXN1.21952 ZMW
5 MXN6.09760 ZMW
10 MXN12.19520 ZMW
20 MXN24.39040 ZMW
50 MXN60.97600 ZMW
100 MXN121.95200 ZMW
250 MXN304.88000 ZMW
500 MXN609.76000 ZMW
1000 MXN1219.52000 ZMW
2000 MXN2439.04000 ZMW
5000 MXN6097.60000 ZMW
10000 MXN12195.20000 ZMW
معدلات التحويل زيميو / Mexican Peso
1 ZMW0.82000 MXN
5 ZMW4.09998 MXN
10 ZMW8.19996 MXN
20 ZMW16.39992 MXN
50 ZMW40.99980 MXN
100 ZMW81.99960 MXN
250 ZMW204.99900 MXN
500 ZMW409.99800 MXN
1000 ZMW819.99600 MXN
2000 ZMW1639.99200 MXN
5000 ZMW4099.98000 MXN
10000 ZMW8199.96000 MXN