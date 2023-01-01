1 بيزو مكسيكي إلى كواشا زامبي

تحويل MXN إلى ZMW بسعر الصرف الحقيقي

١ mxn
١٫٤٠ zmw

1.00000 MXN = 1.39899 ZMW

Mid-market exchange rate at 15:56
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أعلى العملات

 USDEURCADINRGBPCHFAUDBRL
1 USD10.928551.358283.43480.796940.87941.518144.91755
1 EUR1.0769511.4627189.85510.85820.9471.634965.29596
1 CAD0.7362690.683661161.43040.5867620.6474751.117763.62064
1 INR0.01198540.0111290.016278610.009551650.010540.01819550.0589388

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو مكسيكي إلى كواشا زامبي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MXN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ZMW في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MXN الحالي إلى ZMW وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Mexican Peso / زيميو
1 MXN1.39899 ZMW
5 MXN6.99495 ZMW
10 MXN13.98990 ZMW
20 MXN27.97980 ZMW
50 MXN69.94950 ZMW
100 MXN139.89900 ZMW
250 MXN349.74750 ZMW
500 MXN699.49500 ZMW
1000 MXN1398.99000 ZMW
2000 MXN2797.98000 ZMW
5000 MXN6994.95000 ZMW
10000 MXN13989.90000 ZMW
معدلات التحويل زيميو / Mexican Peso
1 ZMW0.71480 MXN
5 ZMW3.57401 MXN
10 ZMW7.14801 MXN
20 ZMW14.29602 MXN
50 ZMW35.74005 MXN
100 ZMW71.48010 MXN
250 ZMW178.70025 MXN
500 ZMW357.40050 MXN
1000 ZMW714.80100 MXN
2000 ZMW1429.60200 MXN
5000 ZMW3574.00500 MXN
10000 ZMW7148.01000 MXN