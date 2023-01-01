بيزو مكسيكي إلى مارك بوسني قابل للتحويل

تحويل MXN إلى BAM بسعر الصرف الحقيقي

1000 mxn
107.62 bam

1.00000 MXN = 0.10762 BAM

متوسط سعر صرف السوق عند 2:24 UTC
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MXN إلى BAM مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MXN → 0 BAM
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86351.063788.20731.434881.65840.9572518.2209
1GBP1.1580811.2319102.1551.661771.920641.1085721.1021
1USD0.94010.811754182.9251.348951.559090.8999517.1297
1INR0.01133690.009789020.012059110.01626710.01880120.01085260.206569

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو مكسيكي إلى مارك بوسني قابل للتحويل

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MXN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BAM في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MXN الحالي إلى BAM وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Mexican peso

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Mexican Peso / علامة البوسنة والهرسك القابلة للتحويل
1 MXN0.10762 BAM
5 MXN0.53810 BAM
10 MXN1.07620 BAM
20 MXN2.15240 BAM
50 MXN5.38100 BAM
100 MXN10.76200 BAM
250 MXN26.90500 BAM
500 MXN53.81000 BAM
1000 MXN107.62000 BAM
2000 MXN215.24000 BAM
5000 MXN538.10000 BAM
10000 MXN1076.20000 BAM
معدلات التحويل علامة البوسنة والهرسك القابلة للتحويل / Mexican Peso
1 BAM9.29194 MXN
5 BAM46.45970 MXN
10 BAM92.91940 MXN
20 BAM185.83880 MXN
50 BAM464.59700 MXN
100 BAM929.19400 MXN
250 BAM2322.98500 MXN
500 BAM4645.97000 MXN
1000 BAM9291.94000 MXN
2000 BAM18583.88000 MXN
5000 BAM46459.70000 MXN
10000 BAM92919.40000 MXN