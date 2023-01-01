500 بيزو مكسيكي إلى مارك بوسني قابل للتحويل

تحويل MXN إلى BAM بسعر الصرف الحقيقي

500 mxn
52.17 bam

1.00000 MXN = 0.10434 BAM

Mid-market exchange rate at 12:32
تتبع سعر الصرف
Wise

Spend abroad without hidden fees

Trustpilot logoTrustpilot stars rating

Loading

أعلى العملات

 USDEURCADINRGBPCHFAUDBRL
1 USD10.92731.357483.38750.7950390.87471.51324.89805
1 EUR1.078411.4638289.92510.85730.94331.631845.28206
1 CAD0.7367030.683144161.43180.5857070.6443941.114783.60841
1 INR0.01199220.01112040.016278210.009534270.01048960.01814660.0587384

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو مكسيكي إلى مارك بوسني قابل للتحويل

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MXN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BAM في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MXN الحالي إلى BAM وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Mexican pesos

MXN إلى USD

MXN إلى EUR

MXN إلى CAD

MXN إلى INR

MXN إلى GBP

MXN إلى CHF

MXN إلى AUD

MXN إلى BRL

Change Converter source currency

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
phones

Download Our Currency Converter App

Features our users love:
  • Free and ad-free.
  • Track live exchange rates.
  • Compare the best money transfer providers.
See how rates have changed over the last day or the last 500. Add currencies you use often — or just want to keep an eye on — to your favourites for easy access. Pounds, dollars, pesos galore.
Download from the Apple App StoreDownload from the Google Play Store
Currency Converter is an exchange rate information and news app only and not a currency trading platform. The information shown there does not constitute financial advice.
معدلات التحويل Mexican Peso / علامة البوسنة والهرسك القابلة للتحويل
1 MXN0.10434 BAM
5 MXN0.52168 BAM
10 MXN1.04337 BAM
20 MXN2.08674 BAM
50 MXN5.21685 BAM
100 MXN10.43370 BAM
250 MXN26.08425 BAM
500 MXN52.16850 BAM
1000 MXN104.33700 BAM
2000 MXN208.67400 BAM
5000 MXN521.68500 BAM
10000 MXN1043.37000 BAM
معدلات التحويل علامة البوسنة والهرسك القابلة للتحويل / Mexican Peso
1 BAM9.58431 MXN
5 BAM47.92155 MXN
10 BAM95.84310 MXN
20 BAM191.68620 MXN
50 BAM479.21550 MXN
100 BAM958.43100 MXN
250 BAM2396.07750 MXN
500 BAM4792.15500 MXN
1000 BAM9584.31000 MXN
2000 BAM19168.62000 MXN
5000 BAM47921.55000 MXN
10000 BAM95843.10000 MXN