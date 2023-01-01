10 آلاف بيزو مكسيكي إلى مارك بوسني قابل للتحويل

تحويل MXN إلى BAM بسعر الصرف الحقيقي

10000 mxn
1043.26 bam

1.00000 MXN = 0.10433 BAM

Mid-market exchange rate at 12:31
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أعلى العملات

 USDEURCADINRGBPCHFAUDBRL
1 USD10.92731.357583.38550.7949760.874651.513554.8981
1 EUR1.078411.4639389.92290.85730.94331.632215.28211
1 CAD0.7366480.683094161.42580.5856170.6443091.114953.60818
1 INR0.01199250.01112060.016279810.009533740.01048920.01815120.0587404

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو مكسيكي إلى مارك بوسني قابل للتحويل

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MXN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BAM في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MXN الحالي إلى BAM وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Mexican pesos

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Mexican Peso / علامة البوسنة والهرسك القابلة للتحويل
1 MXN0.10433 BAM
5 MXN0.52163 BAM
10 MXN1.04326 BAM
20 MXN2.08652 BAM
50 MXN5.21630 BAM
100 MXN10.43260 BAM
250 MXN26.08150 BAM
500 MXN52.16300 BAM
1000 MXN104.32600 BAM
2000 MXN208.65200 BAM
5000 MXN521.63000 BAM
10000 MXN1043.26000 BAM
معدلات التحويل علامة البوسنة والهرسك القابلة للتحويل / Mexican Peso
1 BAM9.58537 MXN
5 BAM47.92685 MXN
10 BAM95.85370 MXN
20 BAM191.70740 MXN
50 BAM479.26850 MXN
100 BAM958.53700 MXN
250 BAM2396.34250 MXN
500 BAM4792.68500 MXN
1000 BAM9585.37000 MXN
2000 BAM19170.74000 MXN
5000 BAM47926.85000 MXN
10000 BAM95853.70000 MXN