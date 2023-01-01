بيزو مكسيكي إلى ريال عماني

تحويل MXN إلى OMR بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ mxn
٢٢٫٤٦٩ omr

1.00000 MXN = 0.02247 OMR

متوسط سعر صرف السوق عند 2:32 UTC
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MXN إلى OMR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MXN → 0 OMR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.862951.0621588.07881.433481.657540.956518.1987
1GBP1.1588211.2308102.0641.661091.920721.1084121.0883
1USD0.941450.81248182.9251.34961.560550.900617.1338
1INR0.01135350.009797770.012059110.01627490.01881880.01086040.206618

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو مكسيكي إلى ريال عماني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MXN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و OMR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MXN الحالي إلى OMR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Mexican Peso / الريال العماني
1 MXN0.02247 OMR
5 MXN0.11235 OMR
10 MXN0.22469 OMR
20 MXN0.44939 OMR
50 MXN1.12347 OMR
100 MXN2.24693 OMR
250 MXN5.61733 OMR
500 MXN11.23465 OMR
1000 MXN22.46930 OMR
2000 MXN44.93860 OMR
5000 MXN112.34650 OMR
10000 MXN224.69300 OMR
معدلات التحويل الريال العماني / Mexican Peso
1 OMR44.50510 MXN
5 OMR222.52550 MXN
10 OMR445.05100 MXN
20 OMR890.10200 MXN
50 OMR2225.25500 MXN
100 OMR4450.51000 MXN
250 OMR11126.27500 MXN
500 OMR22252.55000 MXN
1000 OMR44505.10000 MXN
2000 OMR89010.20000 MXN
5000 OMR222525.50000 MXN
10000 OMR445051.00000 MXN