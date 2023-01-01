50 بيزو مكسيكي إلى ريال عماني

تحويل MXN إلى OMR بسعر الصرف الحقيقي

٥٠ mxn
١٫١٠٨ omr

1.00000 MXN = 0.02216 OMR

Mid-market exchange rate at 14:31
تتبع سعر الصرف
Wise

Spend abroad without hidden fees

Trustpilot logoTrustpilot stars rating

Loading

أعلى العملات

 USDEURCADINRGBPCHFAUDBRL
1 USD10.93051.3596583.43680.7985310.87991.521954.928
1 EUR1.074711.4612289.66950.858050.945651.635645.29612
1 CAD0.7354830.684362161.36640.5873060.6471521.119373.62446
1 INR0.01198510.01115210.016295610.009570490.01054570.01824080.0590627

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو مكسيكي إلى ريال عماني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MXN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و OMR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MXN الحالي إلى OMR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Mexican pesos

MXN إلى USD

MXN إلى EUR

MXN إلى CAD

MXN إلى INR

MXN إلى GBP

MXN إلى CHF

MXN إلى AUD

MXN إلى BRL

Change Converter source currency

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
phones

Download Our Currency Converter App

Features our users love:
  • Free and ad-free.
  • Track live exchange rates.
  • Compare the best money transfer providers.
See how rates have changed over the last day or the last 500. Add currencies you use often — or just want to keep an eye on — to your favourites for easy access. Pounds, dollars, pesos galore.
Download from the Apple App StoreDownload from the Google Play Store
Currency Converter is an exchange rate information and news app only and not a currency trading platform. The information shown there does not constitute financial advice.
معدلات التحويل Mexican Peso / الريال العماني
1 MXN0.02216 OMR
5 MXN0.11079 OMR
10 MXN0.22158 OMR
20 MXN0.44317 OMR
50 MXN1.10792 OMR
100 MXN2.21584 OMR
250 MXN5.53960 OMR
500 MXN11.07920 OMR
1000 MXN22.15840 OMR
2000 MXN44.31680 OMR
5000 MXN110.79200 OMR
10000 MXN221.58400 OMR
معدلات التحويل الريال العماني / Mexican Peso
1 OMR45.12970 MXN
5 OMR225.64850 MXN
10 OMR451.29700 MXN
20 OMR902.59400 MXN
50 OMR2256.48500 MXN
100 OMR4512.97000 MXN
250 OMR11282.42500 MXN
500 OMR22564.85000 MXN
1000 OMR45129.70000 MXN
2000 OMR90259.40000 MXN
5000 OMR225648.50000 MXN
10000 OMR451297.00000 MXN