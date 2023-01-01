بيزو مكسيكي إلى روبية موريشية

تحويل MXN إلى MUR بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ mxn
٢٬٦١٨٫٢٩ mur

1.00000 MXN = 2.61829 MUR

متوسط سعر صرف السوق عند 2:31 UTC
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MXN إلى MUR مخطط التحويل

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Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.8631.062388.09121.433521.65790.956618.2007
1GBP1.1587511.2309102.0721.661041.921031.1084621.0894
1USD0.941350.812414182.9251.349451.560670.900517.1333
1INR0.01135190.009796970.012059110.01627310.01882030.01085920.206612

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو مكسيكي إلى روبية موريشية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MXN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MUR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MXN الحالي إلى MUR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Mexican peso

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Mexican Peso / Mauritian Rupee
1 MXN2.61829 MUR
5 MXN13.09145 MUR
10 MXN26.18290 MUR
20 MXN52.36580 MUR
50 MXN130.91450 MUR
100 MXN261.82900 MUR
250 MXN654.57250 MUR
500 MXN1309.14500 MUR
1000 MXN2618.29000 MUR
2000 MXN5236.58000 MUR
5000 MXN13091.45000 MUR
10000 MXN26182.90000 MUR
معدلات التحويل Mauritian Rupee / Mexican Peso
1 MUR0.38193 MXN
5 MUR1.90964 MXN
10 MUR3.81928 MXN
20 MUR7.63856 MXN
50 MUR19.09640 MXN
100 MUR38.19280 MXN
250 MUR95.48200 MXN
500 MUR190.96400 MXN
1000 MUR381.92800 MXN
2000 MUR763.85600 MXN
5000 MUR1909.64000 MXN
10000 MUR3819.28000 MXN