100 بيزو مكسيكي إلى روبية موريشية

تحويل MXN إلى MUR بسعر الصرف الحقيقي

١٠٠ mxn
٢٥٣٫١٤ mur

1.00000 MXN = 2.53143 MUR

Mid-market exchange rate at 14:15
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أعلى العملات

 USDEURCADINRGBPCHFAUDBRL
1 USD10.931251.360383.44170.7989130.88051.522774.9298
1 EUR1.073911.4608389.6080.857850.94551.63535.29411
1 CAD0.7351320.684544161.34070.5873070.6472841.119433.62405
1 INR0.01198440.01115970.016302410.009574510.01055230.01824950.0590808

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو مكسيكي إلى روبية موريشية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MXN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MUR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MXN الحالي إلى MUR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Mexican pesos

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Mexican Peso / Mauritian Rupee
1 MXN2.53143 MUR
5 MXN12.65715 MUR
10 MXN25.31430 MUR
20 MXN50.62860 MUR
50 MXN126.57150 MUR
100 MXN253.14300 MUR
250 MXN632.85750 MUR
500 MXN1265.71500 MUR
1000 MXN2531.43000 MUR
2000 MXN5062.86000 MUR
5000 MXN12657.15000 MUR
10000 MXN25314.30000 MUR
معدلات التحويل Mauritian Rupee / Mexican Peso
1 MUR0.39503 MXN
5 MUR1.97517 MXN
10 MUR3.95033 MXN
20 MUR7.90066 MXN
50 MUR19.75165 MXN
100 MUR39.50330 MXN
250 MUR98.75825 MXN
500 MUR197.51650 MXN
1000 MUR395.03300 MXN
2000 MUR790.06600 MXN
5000 MUR1975.16500 MXN
10000 MUR3950.33000 MXN