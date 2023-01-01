بيزو مكسيكي إلى بات تايلاندي

تحويل MXN إلى THB بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ mxn
٢٬١١٤٫٦٥ thb

1.00000 MXN = 2.11465 THB

متوسط سعر صرف السوق عند 2:34 UTC
تتبع سعر الصرف
50+ currencies in one account

MXN إلى THB مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MXN → 0 THB
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86281.062188.07461.433571.657720.956618.2018
1GBP1.1590211.23095102.0771.661471.921261.1087221.0955
1USD0.941550.812381182.9251.349751.560790.9006517.1376
1INR0.0113540.009796570.012059110.01627680.01882170.0108610.206664

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو مكسيكي إلى بات تايلاندي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MXN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و THB في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MXN الحالي إلى THB وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Mexican peso

MXN إلى USD

MXN إلى EUR

MXN إلى CAD

MXN إلى INR

MXN إلى GBP

MXN إلى CHF

MXN إلى AUD

MXN إلى BRL

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل Mexican Peso / باهت تايلندي
1 MXN2.11465 THB
5 MXN10.57325 THB
10 MXN21.14650 THB
20 MXN42.29300 THB
50 MXN105.73250 THB
100 MXN211.46500 THB
250 MXN528.66250 THB
500 MXN1057.32500 THB
1000 MXN2114.65000 THB
2000 MXN4229.30000 THB
5000 MXN10573.25000 THB
10000 MXN21146.50000 THB
معدلات التحويل باهت تايلندي / Mexican Peso
1 THB0.47289 MXN
5 THB2.36446 MXN
10 THB4.72892 MXN
20 THB9.45784 MXN
50 THB23.64460 MXN
100 THB47.28920 MXN
250 THB118.22300 MXN
500 THB236.44600 MXN
1000 THB472.89200 MXN
2000 THB945.78400 MXN
5000 THB2364.46000 MXN
10000 THB4728.92000 MXN