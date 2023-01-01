بيزو مكسيكي إلى فرنك رواندي

تحويل MXN إلى RWF بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ mxn
٧٠٬٢٤١ rwf

1.00000 MXN = 70.24130 RWF

متوسط سعر صرف السوق عند 2:32 UTC
تتبع سعر الصرف
Spend abroad without hidden fees

MXN إلى RWF مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MXN → 0 RWF
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.862951.0621588.07881.433481.657540.956518.1987
1GBP1.1588211.2308102.0641.661091.920721.1084121.0883
1USD0.941450.81248182.9251.34961.560550.900617.1338
1INR0.01135350.009797770.012059110.01627490.01881880.01086040.206618

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو مكسيكي إلى فرنك رواندي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MXN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و RWF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MXN الحالي إلى RWF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Mexican peso

MXN إلى USD

MXN إلى EUR

MXN إلى CAD

MXN إلى INR

MXN إلى GBP

MXN إلى CHF

MXN إلى AUD

MXN إلى BRL

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل Mexican Peso / Rwandan Franc
1 MXN70.24130 RWF
5 MXN351.20650 RWF
10 MXN702.41300 RWF
20 MXN1404.82600 RWF
50 MXN3512.06500 RWF
100 MXN7024.13000 RWF
250 MXN17560.32500 RWF
500 MXN35120.65000 RWF
1000 MXN70241.30000 RWF
2000 MXN140482.60000 RWF
5000 MXN351206.50000 RWF
10000 MXN702413.00000 RWF
معدلات التحويل Rwandan Franc / Mexican Peso
1 RWF0.01424 MXN
5 RWF0.07118 MXN
10 RWF0.14237 MXN
20 RWF0.28473 MXN
50 RWF0.71183 MXN
100 RWF1.42366 MXN
250 RWF3.55915 MXN
500 RWF7.11830 MXN
1000 RWF14.23660 MXN
2000 RWF28.47320 MXN
5000 RWF71.18300 MXN
10000 RWF142.36600 MXN