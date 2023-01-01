5 بيزو مكسيكي إلى فرنك رواندي

تحويل MXN إلى RWF بسعر الصرف الحقيقي

٥ mxn
٣٦١ rwf

1.00000 MXN = 72.11140 RWF

Mid-market exchange rate at 15:15
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أعلى العملات

 USDEURCADINRGBPCHFAUDBRL
1 USD10.9281.3566583.43150.7968130.877851.516074.9049
1 EUR1.077611.4619389.90580.85860.9461.633725.28552
1 CAD0.737110.684029161.49820.5873380.6470721.117513.61545
1 INR0.01198590.01112280.016260610.00955050.01052180.01817140.0587895

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو مكسيكي إلى فرنك رواندي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MXN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و RWF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MXN الحالي إلى RWF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Mexican Peso / Rwandan Franc
1 MXN72.11140 RWF
5 MXN360.55700 RWF
10 MXN721.11400 RWF
20 MXN1442.22800 RWF
50 MXN3605.57000 RWF
100 MXN7211.14000 RWF
250 MXN18027.85000 RWF
500 MXN36055.70000 RWF
1000 MXN72111.40000 RWF
2000 MXN144222.80000 RWF
5000 MXN360557.00000 RWF
10000 MXN721114.00000 RWF
معدلات التحويل Rwandan Franc / Mexican Peso
1 RWF0.01387 MXN
5 RWF0.06934 MXN
10 RWF0.13867 MXN
20 RWF0.27735 MXN
50 RWF0.69337 MXN
100 RWF1.38674 MXN
250 RWF3.46685 MXN
500 RWF6.93370 MXN
1000 RWF13.86740 MXN
2000 RWF27.73480 MXN
5000 RWF69.33700 MXN
10000 RWF138.67400 MXN