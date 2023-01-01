1 بيزو مكسيكي إلى فرنك رواندي

تحويل MXN إلى RWF بسعر الصرف الحقيقي

١ mxn
٧٢ rwf

1.00000 MXN = 72.05230 RWF

Mid-market exchange rate at 15:13
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أعلى العملات

 USDEURCADINRGBPCHFAUDBRL
1 USD10.92841.357483.4270.7972260.878351.516994.9055
1 EUR1.077111.4620689.85920.85860.946051.633955.28371
1 CAD0.7367030.683969161.46090.5873180.6470831.117573.61389
1 INR0.01198650.01112850.016270510.009555970.01052840.01818340.0587999

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو مكسيكي إلى فرنك رواندي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MXN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و RWF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MXN الحالي إلى RWF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Mexican Peso / Rwandan Franc
1 MXN72.05230 RWF
5 MXN360.26150 RWF
10 MXN720.52300 RWF
20 MXN1441.04600 RWF
50 MXN3602.61500 RWF
100 MXN7205.23000 RWF
250 MXN18013.07500 RWF
500 MXN36026.15000 RWF
1000 MXN72052.30000 RWF
2000 MXN144104.60000 RWF
5000 MXN360261.50000 RWF
10000 MXN720523.00000 RWF
معدلات التحويل Rwandan Franc / Mexican Peso
1 RWF0.01388 MXN
5 RWF0.06939 MXN
10 RWF0.13879 MXN
20 RWF0.27758 MXN
50 RWF0.69394 MXN
100 RWF1.38788 MXN
250 RWF3.46970 MXN
500 RWF6.93940 MXN
1000 RWF13.87880 MXN
2000 RWF27.75760 MXN
5000 RWF69.39400 MXN
10000 RWF138.78800 MXN