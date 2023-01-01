بيزو مكسيكي إلى يوان صيني

تحويل MXN إلى CNY بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ mxn
٤٢٦٫١٢ cny

1.00000 MXN = 0.42612 CNY

متوسط سعر صرف السوق عند 2:25 UTC
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MXN إلى CNY مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MXN → 0 CNY
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86351.063788.20731.434881.65840.957318.2218
1GBP1.1580811.2318102.1471.661641.920491.1086321.1015
1USD0.94010.81182182.9251.348951.559090.917.1306
1INR0.01133690.009789810.012059110.01626710.01880120.01085320.206579

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو مكسيكي إلى يوان صيني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MXN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CNY في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MXN الحالي إلى CNY وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Mexican peso

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Mexican Peso / Chinese Yuan RMB
1 MXN0.42612 CNY
5 MXN2.13061 CNY
10 MXN4.26121 CNY
20 MXN8.52242 CNY
50 MXN21.30605 CNY
100 MXN42.61210 CNY
250 MXN106.53025 CNY
500 MXN213.06050 CNY
1000 MXN426.12100 CNY
2000 MXN852.24200 CNY
5000 MXN2130.60500 CNY
10000 MXN4261.21000 CNY
معدلات التحويل Chinese Yuan RMB / Mexican Peso
1 CNY2.34675 MXN
5 CNY11.73375 MXN
10 CNY23.46750 MXN
20 CNY46.93500 MXN
50 CNY117.33750 MXN
100 CNY234.67500 MXN
250 CNY586.68750 MXN
500 CNY1173.37500 MXN
1000 CNY2346.75000 MXN
2000 CNY4693.50000 MXN
5000 CNY11733.75000 MXN
10000 CNY23467.50000 MXN