بيزو مكسيكي إلى درهم مغربي

تحويل MXN إلى MAD بسعر الصرف الحقيقي

1000 mxn
600.12 mad

1.00000 MXN = 0.60012 MAD

متوسط سعر صرف السوق عند 2:30 UTC
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MXN إلى MAD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MXN → 0 MAD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86351.063488.18241.434631.658710.957118.2187
1GBP1.1580811.2315102.1221.661421.920921.108421.0987
1USD0.94040.812018182.9251.34911.559820.9000517.1325
1INR0.01134010.00979220.012059110.01626890.018810.01085380.206602

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو مكسيكي إلى درهم مغربي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MXN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MAD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MXN الحالي إلى MAD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Mexican peso

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Mexican Peso / الدرهم المغربي
1 MXN0.60012 MAD
5 MXN3.00059 MAD
10 MXN6.00117 MAD
20 MXN12.00234 MAD
50 MXN30.00585 MAD
100 MXN60.01170 MAD
250 MXN150.02925 MAD
500 MXN300.05850 MAD
1000 MXN600.11700 MAD
2000 MXN1200.23400 MAD
5000 MXN3000.58500 MAD
10000 MXN6001.17000 MAD
معدلات التحويل الدرهم المغربي / Mexican Peso
1 MAD1.66634 MXN
5 MAD8.33170 MXN
10 MAD16.66340 MXN
20 MAD33.32680 MXN
50 MAD83.31700 MXN
100 MAD166.63400 MXN
250 MAD416.58500 MXN
500 MAD833.17000 MXN
1000 MAD1666.34000 MXN
2000 MAD3332.68000 MXN
5000 MAD8331.70000 MXN
10000 MAD16663.40000 MXN