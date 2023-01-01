بيزو مكسيكي إلى إيسكودو جزر الرأس الأخضر

تحويل MXN إلى CVE بسعر الصرف الحقيقي

1000 mxn
6079.22 cve

1.00000 MXN = 6.07922 CVE

متوسط سعر صرف السوق عند 2:26 UTC
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MXN إلى CVE مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MXN → 0 CVE
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86361.063588.19071.434611.658220.9574518.2183
1GBP1.1579411.23165102.1351.661431.92041.1086721.0988
1USD0.94030.811919182.9251.348951.559210.900217.1305
1INR0.01133910.0097910.012059110.01626710.01880270.01085560.206578

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو مكسيكي إلى إيسكودو جزر الرأس الأخضر

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MXN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CVE في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MXN الحالي إلى CVE وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Mexican peso

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Mexican Peso / اسكودو الرأس الأخضر
1 MXN6.07922 CVE
5 MXN30.39610 CVE
10 MXN60.79220 CVE
20 MXN121.58440 CVE
50 MXN303.96100 CVE
100 MXN607.92200 CVE
250 MXN1519.80500 CVE
500 MXN3039.61000 CVE
1000 MXN6079.22000 CVE
2000 MXN12158.44000 CVE
5000 MXN30396.10000 CVE
10000 MXN60792.20000 CVE
معدلات التحويل اسكودو الرأس الأخضر / Mexican Peso
1 CVE0.16450 MXN
5 CVE0.82248 MXN
10 CVE1.64495 MXN
20 CVE3.28990 MXN
50 CVE8.22475 MXN
100 CVE16.44950 MXN
250 CVE41.12375 MXN
500 CVE82.24750 MXN
1000 CVE164.49500 MXN
2000 CVE328.99000 MXN
5000 CVE822.47500 MXN
10000 CVE1644.95000 MXN