500 بيزو مكسيكي إلى إيسكودو جزر الرأس الأخضر

تحويل MXN إلى CVE بسعر الصرف الحقيقي

٥٠٠ mxn
٢٬٩٤٦٫٨٠ cve

1.00000 MXN = 5.89360 CVE

Mid-market exchange rate at 13:01
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.857151.077789.89471.463191.633370.943418.7952
1 GBP1.1666611.2573104.8761.707041.905581.1006221.9274
1 USD0.92790.795355183.41351.35771.515610.875417.4401
1 INR0.01112410.009535090.011988510.01627670.01816990.01049470.20908

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو مكسيكي إلى إيسكودو جزر الرأس الأخضر

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MXN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CVE في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MXN الحالي إلى CVE وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Mexican pesos

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Mexican Peso / اسكودو الرأس الأخضر
1 MXN5.89360 CVE
5 MXN29.46800 CVE
10 MXN58.93600 CVE
20 MXN117.87200 CVE
50 MXN294.68000 CVE
100 MXN589.36000 CVE
250 MXN1473.40000 CVE
500 MXN2946.80000 CVE
1000 MXN5893.60000 CVE
2000 MXN11787.20000 CVE
5000 MXN29468.00000 CVE
10000 MXN58936.00000 CVE
معدلات التحويل اسكودو الرأس الأخضر / Mexican Peso
1 CVE0.16968 MXN
5 CVE0.84838 MXN
10 CVE1.69676 MXN
20 CVE3.39352 MXN
50 CVE8.48380 MXN
100 CVE16.96760 MXN
250 CVE42.41900 MXN
500 CVE84.83800 MXN
1000 CVE169.67600 MXN
2000 CVE339.35200 MXN
5000 CVE848.38000 MXN
10000 CVE1696.76000 MXN