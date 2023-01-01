20 بيزو مكسيكي إلى إيسكودو جزر الرأس الأخضر

تحويل MXN إلى CVE بسعر الصرف الحقيقي

٢٠ mxn
١١٧٫٩٢ cve

1.00000 MXN = 5.89622 CVE

Mid-market exchange rate at 13:00
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.85711.0778589.90531.46351.633230.9433518.7867
1 GBP1.1667311.2575104.891.707431.905451.1006321.918
1 USD0.927750.795229183.41171.35781.515270.875217.4298
1 INR0.01112280.009533780.011988710.01627830.01816610.01049250.208961

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو مكسيكي إلى إيسكودو جزر الرأس الأخضر

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MXN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CVE في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MXN الحالي إلى CVE وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Mexican pesos

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Mexican Peso / اسكودو الرأس الأخضر
1 MXN5.89622 CVE
5 MXN29.48110 CVE
10 MXN58.96220 CVE
20 MXN117.92440 CVE
50 MXN294.81100 CVE
100 MXN589.62200 CVE
250 MXN1474.05500 CVE
500 MXN2948.11000 CVE
1000 MXN5896.22000 CVE
2000 MXN11792.44000 CVE
5000 MXN29481.10000 CVE
10000 MXN58962.20000 CVE
معدلات التحويل اسكودو الرأس الأخضر / Mexican Peso
1 CVE0.16960 MXN
5 CVE0.84800 MXN
10 CVE1.69600 MXN
20 CVE3.39200 MXN
50 CVE8.48000 MXN
100 CVE16.96000 MXN
250 CVE42.40000 MXN
500 CVE84.80000 MXN
1000 CVE169.60000 MXN
2000 CVE339.20000 MXN
5000 CVE848.00000 MXN
10000 CVE1696.00000 MXN