بيزو مكسيكي إلى تالا ساموي

تحويل MXN إلى WST بسعر الصرف الحقيقي

1000 mxn
161.24 wst

1.00000 MXN = 0.16124 WST

متوسط سعر صرف السوق عند 2:36 UTC
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MXN إلى WST مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MXN → 0 WST
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86291.0622588.38881.433451.657560.9565518.2043
1GBP1.1588811.23105102.4341.661241.920961.1085321.0971
1USD0.94140.812315183.2091.349451.560430.900517.1375
1INR0.01131370.009762340.012017910.01621760.01875310.01082210.205957

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو مكسيكي إلى تالا ساموي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MXN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و WST في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MXN الحالي إلى WST وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Mexican peso

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Mexican Peso / Samoan Tala
1 MXN0.16124 WST
5 MXN0.80618 WST
10 MXN1.61237 WST
20 MXN3.22474 WST
50 MXN8.06185 WST
100 MXN16.12370 WST
250 MXN40.30925 WST
500 MXN80.61850 WST
1000 MXN161.23700 WST
2000 MXN322.47400 WST
5000 MXN806.18500 WST
10000 MXN1612.37000 WST
معدلات التحويل Samoan Tala / Mexican Peso
1 WST6.20206 MXN
5 WST31.01030 MXN
10 WST62.02060 MXN
20 WST124.04120 MXN
50 WST310.10300 MXN
100 WST620.20600 MXN
250 WST1550.51500 MXN
500 WST3101.03000 MXN
1000 WST6202.06000 MXN
2000 WST12404.12000 MXN
5000 WST31010.30000 MXN
10000 WST62020.60000 MXN