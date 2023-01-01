2000 بيزو مكسيكي إلى تالا ساموي

تحويل MXN إلى WST بسعر الصرف الحقيقي

2000 mxn
316.41 wst

1.00000 MXN = 0.15821 WST

Mid-market exchange rate at 15:49
تتبع سعر الصرف
Wise

Spend abroad without hidden fees

Trustpilot logoTrustpilot stars rating

Loading

أعلى العملات

 USDEURCADINRGBPCHFAUDBRL
1 USD10.928751.358983.43550.797130.87941.519064.91405
1 EUR1.076711.4631389.8350.85830.946851.635585.29096
1 CAD0.7358890.683467161.39930.58660.6471411.117863.6162
1 INR0.01198530.01113150.016286810.009553850.01053990.01820640.0588964

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو مكسيكي إلى تالا ساموي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MXN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و WST في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MXN الحالي إلى WST وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Mexican pesos

MXN إلى USD

MXN إلى EUR

MXN إلى CAD

MXN إلى INR

MXN إلى GBP

MXN إلى CHF

MXN إلى AUD

MXN إلى BRL

Change Converter source currency

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
phones

Download Our Currency Converter App

Features our users love:
  • Free and ad-free.
  • Track live exchange rates.
  • Compare the best money transfer providers.
See how rates have changed over the last day or the last 500. Add currencies you use often — or just want to keep an eye on — to your favourites for easy access. Pounds, dollars, pesos galore.
Download from the Apple App StoreDownload from the Google Play Store
Currency Converter is an exchange rate information and news app only and not a currency trading platform. The information shown there does not constitute financial advice.
معدلات التحويل Mexican Peso / Samoan Tala
1 MXN0.15821 WST
5 MXN0.79103 WST
10 MXN1.58205 WST
20 MXN3.16410 WST
50 MXN7.91025 WST
100 MXN15.82050 WST
250 MXN39.55125 WST
500 MXN79.10250 WST
1000 MXN158.20500 WST
2000 MXN316.41000 WST
5000 MXN791.02500 WST
10000 MXN1582.05000 WST
معدلات التحويل Samoan Tala / Mexican Peso
1 WST6.32091 MXN
5 WST31.60455 MXN
10 WST63.20910 MXN
20 WST126.41820 MXN
50 WST316.04550 MXN
100 WST632.09100 MXN
250 WST1580.22750 MXN
500 WST3160.45500 MXN
1000 WST6320.91000 MXN
2000 WST12641.82000 MXN
5000 WST31604.55000 MXN
10000 WST63209.10000 MXN