1 بيزو مكسيكي إلى تالا ساموي

تحويل MXN إلى WST بسعر الصرف الحقيقي

١ mxn
٠٫١٦ wst

1.00000 MXN = 0.15823 WST

Mid-market exchange rate at 15:48
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أعلى العملات

 USDEURCADINRGBPCHFAUDBRL
1 USD10.92871.358983.42980.797130.87931.519064.9135
1 EUR1.076811.4632689.83720.858350.94681.635735.29086
1 CAD0.7358890.683404161.39510.58660.6470671.117863.61579
1 INR0.01198610.01113120.016287910.00955450.01053940.01820770.0588938

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو مكسيكي إلى تالا ساموي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MXN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و WST في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MXN الحالي إلى WST وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Mexican peso

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Mexican Peso / Samoan Tala
1 MXN0.15823 WST
5 MXN0.79113 WST
10 MXN1.58226 WST
20 MXN3.16452 WST
50 MXN7.91130 WST
100 MXN15.82260 WST
250 MXN39.55650 WST
500 MXN79.11300 WST
1000 MXN158.22600 WST
2000 MXN316.45200 WST
5000 MXN791.13000 WST
10000 MXN1582.26000 WST
معدلات التحويل Samoan Tala / Mexican Peso
1 WST6.32007 MXN
5 WST31.60035 MXN
10 WST63.20070 MXN
20 WST126.40140 MXN
50 WST316.00350 MXN
100 WST632.00700 MXN
250 WST1580.01750 MXN
500 WST3160.03500 MXN
1000 WST6320.07000 MXN
2000 WST12640.14000 MXN
5000 WST31600.35000 MXN
10000 WST63200.70000 MXN