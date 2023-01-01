بيزو مكسيكي إلى كونا كرواتية

تحويل MXN إلى HRK بسعر الصرف الحقيقي

1000 mxn
411.05 hrk

1.00000 MXN = 0.41105 HRK

متوسط سعر صرف السوق عند 2:28 UTC
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MXN إلى HRK مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MXN → 0 HRK
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86351.063488.18241.434531.658190.957218.2182
1GBP1.1580811.23155102.1261.661361.92041.1085121.0989
1USD0.94040.811985182.9251.3491.559330.900117.132
1INR0.01134010.00979180.012059110.01626770.01880410.01085440.206596

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو مكسيكي إلى كونا كرواتية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MXN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و HRK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MXN الحالي إلى HRK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Mexican peso

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Mexican Peso / Croatian Kuna
1 MXN0.41105 HRK
5 MXN2.05526 HRK
10 MXN4.11052 HRK
20 MXN8.22104 HRK
50 MXN20.55260 HRK
100 MXN41.10520 HRK
250 MXN102.76300 HRK
500 MXN205.52600 HRK
1000 MXN411.05200 HRK
2000 MXN822.10400 HRK
5000 MXN2055.26000 HRK
10000 MXN4110.52000 HRK
معدلات التحويل Croatian Kuna / Mexican Peso
1 HRK2.43278 MXN
5 HRK12.16390 MXN
10 HRK24.32780 MXN
20 HRK48.65560 MXN
50 HRK121.63900 MXN
100 HRK243.27800 MXN
250 HRK608.19500 MXN
500 HRK1216.39000 MXN
1000 HRK2432.78000 MXN
2000 HRK4865.56000 MXN
5000 HRK12163.90000 MXN
10000 HRK24327.80000 MXN