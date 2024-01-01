10 آلاف كونا كرواتية إلى بيزو مكسيكي

تحويل HRK إلى MXN بسعر الصرف الحقيقي

10,000 hrk
24,357.00 mxn

1.00000 HRK = 2.43570 MXN

Mid-market exchange rate at 10:12
تتبع سعر الصرف
On 1 January 2023 Croatia adopted the euro, replacing Croatian kuna (HRK) as its currency.
Check the Euro exchange rates
Wise

Spend abroad without hidden fees

Loading

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.854831.084489.88351.465841.655190.95399518.5433
1 GBP1.1698211.2686105.1511.714831.936351.1160121.6932
1 USD0.922150.788271182.88781.351751.526370.8797517.1001
1 INR0.01112550.009510090.012064510.01630820.01841490.01061370.206304

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كونا كرواتية إلى بيزو مكسيكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار HRK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MXN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل HRK الحالي إلى MXN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Croatian kunas

HRK إلى USD

HRK إلى CAD

HRK إلى SGD

HRK إلى EUR

HRK إلى AUD

HRK إلى GBP

HRK إلى NZD

HRK إلى ZAR

Change Converter source currency

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise

Download Our Currency Converter App

Features our users love:
  • Free and ad-free.
  • Track live exchange rates.
  • Compare the best money transfer providers.
See how rates have changed over the last day or the last 500. Add currencies you use often — or just want to keep an eye on — to your favourites for easy access. Pounds, dollars, pesos galore.
Download from the Apple App StoreDownload from the Google Play Store
Currency Converter is an exchange rate information and news app only and not a currency trading platform. The information shown there does not constitute financial advice.
معدلات التحويل Croatian Kuna / Mexican Peso
1 HRK2.43570 MXN
5 HRK12.17850 MXN
10 HRK24.35700 MXN
20 HRK48.71400 MXN
50 HRK121.78500 MXN
100 HRK243.57000 MXN
250 HRK608.92500 MXN
500 HRK1217.85000 MXN
1000 HRK2435.70000 MXN
2000 HRK4871.40000 MXN
5000 HRK12178.50000 MXN
10000 HRK24357.00000 MXN
معدلات التحويل Mexican Peso / Croatian Kuna
1 MXN0.41056 HRK
5 MXN2.05280 HRK
10 MXN4.10560 HRK
20 MXN8.21120 HRK
50 MXN20.52800 HRK
100 MXN41.05600 HRK
250 MXN102.64000 HRK
500 MXN205.28000 HRK
1000 MXN410.56000 HRK
2000 MXN821.12000 HRK
5000 MXN2052.80000 HRK
10000 MXN4105.60000 HRK