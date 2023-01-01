10 آلاف بيزو مكسيكي إلى كونا كرواتية

تحويل MXN إلى HRK بسعر الصرف الحقيقي

١٠٬٠٠٠ mxn
٤٬٠٣٥٫٢٧ hrk

1.00000 MXN = 0.40353 HRK

Mid-market exchange rate at 13:32
تتبع سعر الصرف
On 1 January 2023 Croatia adopted the euro, replacing Croatian kuna (HRK) as its currency.
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.85721.074289.61721.459351.632770.944618.7464
1 GBP1.1665911.2531104.5421.70241.90471.1019621.8685
1 USD0.930950.798021183.42691.358551.519990.879417.4515
1 INR0.01115860.009565510.011986510.01628430.01821940.0105410.209183

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو مكسيكي إلى كونا كرواتية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MXN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و HRK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MXN الحالي إلى HRK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Mexican Peso / Croatian Kuna
1 MXN0.40353 HRK
5 MXN2.01764 HRK
10 MXN4.03527 HRK
20 MXN8.07054 HRK
50 MXN20.17635 HRK
100 MXN40.35270 HRK
250 MXN100.88175 HRK
500 MXN201.76350 HRK
1000 MXN403.52700 HRK
2000 MXN807.05400 HRK
5000 MXN2017.63500 HRK
10000 MXN4035.27000 HRK
معدلات التحويل Croatian Kuna / Mexican Peso
1 HRK2.47815 MXN
5 HRK12.39075 MXN
10 HRK24.78150 MXN
20 HRK49.56300 MXN
50 HRK123.90750 MXN
100 HRK247.81500 MXN
250 HRK619.53750 MXN
500 HRK1239.07500 MXN
1000 HRK2478.15000 MXN
2000 HRK4956.30000 MXN
5000 HRK12390.75000 MXN
10000 HRK24781.50000 MXN