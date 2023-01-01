بيزو مكسيكي إلى فرنك سويسري

تحويل MXN إلى XPF بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ mxn
٦٬٥٦٥ xpf

1.00000 MXN = 6.56455 XPF

متوسط سعر صرف السوق عند 2:36 UTC
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MXN إلى XPF مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MXN → 0 XPF
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86291.0622588.38881.433451.657560.9565518.2043
1GBP1.1588811.23105102.4341.661241.920961.1085321.0971
1USD0.94140.812315183.2091.349451.560430.900517.1375
1INR0.01131370.009762340.012017910.01621760.01875310.01082210.205957

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو مكسيكي إلى فرنك سويسري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MXN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و XPF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MXN الحالي إلى XPF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Mexican peso

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Mexican Peso / فرنك الـ CFP
1 MXN6.56455 XPF
5 MXN32.82275 XPF
10 MXN65.64550 XPF
20 MXN131.29100 XPF
50 MXN328.22750 XPF
100 MXN656.45500 XPF
250 MXN1641.13750 XPF
500 MXN3282.27500 XPF
1000 MXN6564.55000 XPF
2000 MXN13129.10000 XPF
5000 MXN32822.75000 XPF
10000 MXN65645.50000 XPF
معدلات التحويل فرنك الـ CFP / Mexican Peso
1 XPF0.15233 MXN
5 XPF0.76167 MXN
10 XPF1.52333 MXN
20 XPF3.04666 MXN
50 XPF7.61665 MXN
100 XPF15.23330 MXN
250 XPF38.08325 MXN
500 XPF76.16650 MXN
1000 XPF152.33300 MXN
2000 XPF304.66600 MXN
5000 XPF761.66500 MXN
10000 XPF1523.33000 MXN