500 بيزو مكسيكي إلى فرنك سويسري

تحويل MXN إلى XPF بسعر الصرف الحقيقي

٥٠٠ mxn
٣٬١٩٧ xpf

1.00000 MXN = 6.39457 XPF

Mid-market exchange rate at 15:55
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.858051.076989.8521.462541.635140.9469518.6874
1 GBP1.1654311.25505104.7161.704481.905631.1036121.7789
1 USD0.92860.796781183.43581.35811.518370.8793517.353
1 INR0.01112940.009549630.011985310.01627720.01819810.01053920.20798

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو مكسيكي إلى فرنك سويسري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MXN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و XPF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MXN الحالي إلى XPF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Mexican Peso / فرنك الـ CFP
1 MXN6.39457 XPF
5 MXN31.97285 XPF
10 MXN63.94570 XPF
20 MXN127.89140 XPF
50 MXN319.72850 XPF
100 MXN639.45700 XPF
250 MXN1598.64250 XPF
500 MXN3197.28500 XPF
1000 MXN6394.57000 XPF
2000 MXN12789.14000 XPF
5000 MXN31972.85000 XPF
10000 MXN63945.70000 XPF
معدلات التحويل فرنك الـ CFP / Mexican Peso
1 XPF0.15638 MXN
5 XPF0.78191 MXN
10 XPF1.56383 MXN
20 XPF3.12766 MXN
50 XPF7.81915 MXN
100 XPF15.63830 MXN
250 XPF39.09575 MXN
500 XPF78.19150 MXN
1000 XPF156.38300 MXN
2000 XPF312.76600 MXN
5000 XPF781.91500 MXN
10000 XPF1563.83000 MXN