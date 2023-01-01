10 فرنك سويسري إلى بيزو مكسيكي

تحويل XPF إلى MXN بسعر الصرف الحقيقي

10 xpf
1.57 mxn

1.00000 XPF = 0.15716 MXN

Mid-market exchange rate at 02:26
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.87431.0840590.21141.485961.675370.96318.776
1 GBP1.1437711.23995103.1851.699661.916311.1014521.4762
1 USD0.922450.806484183.2171.370751.545480.8883517.3202
1 INR0.01108510.009691340.012016810.0164720.01857160.01067510.208133

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فرنك سويسري إلى بيزو مكسيكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار XPF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MXN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل XPF الحالي إلى MXN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Cfp فرنك

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل فرنك الـ CFP / Mexican Peso
1 XPF0.15716 MXN
5 XPF0.78578 MXN
10 XPF1.57156 MXN
20 XPF3.14312 MXN
50 XPF7.85780 MXN
100 XPF15.71560 MXN
250 XPF39.28900 MXN
500 XPF78.57800 MXN
1000 XPF157.15600 MXN
2000 XPF314.31200 MXN
5000 XPF785.78000 MXN
10000 XPF1571.56000 MXN
معدلات التحويل Mexican Peso / فرنك الـ CFP
1 MXN6.36309 XPF
5 MXN31.81545 XPF
10 MXN63.63090 XPF
20 MXN127.26180 XPF
50 MXN318.15450 XPF
100 MXN636.30900 XPF
250 MXN1590.77250 XPF
500 MXN3181.54500 XPF
1000 MXN6363.09000 XPF
2000 MXN12726.18000 XPF
5000 MXN31815.45000 XPF
10000 MXN63630.90000 XPF