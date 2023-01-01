بيزو مكسيكي إلى ريال كمبودي

تحويل MXN إلى KHR بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ mxn
٢٤٠٬٠١٤ khr

1.00000 MXN = 240.01400 KHR

متوسط سعر صرف السوق عند 2:29 UTC
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MXN إلى KHR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MXN → 0 KHR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86341.063388.17421.434441.658560.9571518.2168
1GBP1.1582111.23145102.1181.661291.920841.1085821.0976
1USD0.940450.812051182.9251.349051.559820.900117.1323
1INR0.01134120.009792590.012059110.01626830.018810.01085440.2066

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو مكسيكي إلى ريال كمبودي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MXN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KHR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MXN الحالي إلى KHR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Mexican Peso / ريال كمبوديا
1 MXN240.01400 KHR
5 MXN1200.07000 KHR
10 MXN2400.14000 KHR
20 MXN4800.28000 KHR
50 MXN12000.70000 KHR
100 MXN24001.40000 KHR
250 MXN60003.50000 KHR
500 MXN120007.00000 KHR
1000 MXN240014.00000 KHR
2000 MXN480028.00000 KHR
5000 MXN1200070.00000 KHR
10000 MXN2400140.00000 KHR
معدلات التحويل ريال كمبوديا / Mexican Peso
1 KHR0.00417 MXN
5 KHR0.02083 MXN
10 KHR0.04166 MXN
20 KHR0.08333 MXN
50 KHR0.20832 MXN
100 KHR0.41664 MXN
250 KHR1.04160 MXN
500 KHR2.08321 MXN
1000 KHR4.16642 MXN
2000 KHR8.33284 MXN
5000 KHR20.83210 MXN
10000 KHR41.66420 MXN