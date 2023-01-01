5 ريال كمبودي إلى بيزو مكسيكي

تحويل KHR إلى MXN بسعر الصرف الحقيقي

5 khr
0.02 mxn

1.00000 KHR = 0.00441 MXN

متوسط سعر صرف السوق عند 06:59
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KHR إلى MXN مخطط التحويل

As of 1 min ago,1 KHR → 0 MXN
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.87041.0582588.00281.451761.677630.9455519.2818
1GBP1.148911.2158101.1041.66791.927391.0863422.1525
1USD0.944950.822504183.15881.371851.585290.893518.2205
1INR0.01136330.009890760.012025210.01649680.01906340.01074450.219105

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ريال كمبودي إلى بيزو مكسيكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KHR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MXN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KHR الحالي إلى MXN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for الريالات الكمبودية

KHR إلى USD

KHR إلى CAD

KHR إلى AUD

KHR إلى EUR

KHR إلى CNY

KHR إلى CZK

KHR إلى INR

KHR إلى GBP

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل ريال كمبوديا / Mexican Peso
1 KHR0.00441 MXN
5 KHR0.02203 MXN
10 KHR0.04406 MXN
20 KHR0.08813 MXN
50 KHR0.22032 MXN
100 KHR0.44064 MXN
250 KHR1.10160 MXN
500 KHR2.20321 MXN
1000 KHR4.40641 MXN
2000 KHR8.81282 MXN
5000 KHR22.03205 MXN
10000 KHR44.06410 MXN
معدلات التحويل Mexican Peso / ريال كمبوديا
1 MXN226.94200 KHR
5 MXN1134.71000 KHR
10 MXN2269.42000 KHR
20 MXN4538.84000 KHR
50 MXN11347.10000 KHR
100 MXN22694.20000 KHR
250 MXN56735.50000 KHR
500 MXN113471.00000 KHR
1000 MXN226942.00000 KHR
2000 MXN453884.00000 KHR
5000 MXN1134710.00000 KHR
10000 MXN2269420.00000 KHR