1 ريال كمبودي إلى بيزو مكسيكي

تحويل KHR إلى MXN بسعر الصرف الحقيقي

١ khr
٠٫٠٠ mxn

1.00000 KHR = 0.00441 MXN

متوسط سعر صرف السوق عند 06:58
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KHR إلى MXN مخطط التحويل

As of 1 min ago,1 KHR → 0 MXN
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.87031.058387.99081.451511.677310.945619.2796
1GBP1.1490311.216101.1021.66781.927251.0865222.1525
1USD0.94490.822368183.14351.371551.584910.8934518.2175
1INR0.01136480.009890950.012027410.01649620.01906240.01074590.219109

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ريال كمبودي إلى بيزو مكسيكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KHR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MXN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KHR الحالي إلى MXN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for رييل كمبودي

KHR إلى USD

KHR إلى CAD

KHR إلى AUD

KHR إلى EUR

KHR إلى CNY

KHR إلى CZK

KHR إلى INR

KHR إلى GBP

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل ريال كمبوديا / Mexican Peso
1 KHR0.00441 MXN
5 KHR0.02203 MXN
10 KHR0.04406 MXN
20 KHR0.08811 MXN
50 KHR0.22028 MXN
100 KHR0.44057 MXN
250 KHR1.10142 MXN
500 KHR2.20284 MXN
1000 KHR4.40568 MXN
2000 KHR8.81136 MXN
5000 KHR22.02840 MXN
10000 KHR44.05680 MXN
معدلات التحويل Mexican Peso / ريال كمبوديا
1 MXN226.98000 KHR
5 MXN1134.90000 KHR
10 MXN2269.80000 KHR
20 MXN4539.60000 KHR
50 MXN11349.00000 KHR
100 MXN22698.00000 KHR
250 MXN56745.00000 KHR
500 MXN113490.00000 KHR
1000 MXN226980.00000 KHR
2000 MXN453960.00000 KHR
5000 MXN1134900.00000 KHR
10000 MXN2269800.00000 KHR