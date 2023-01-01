بيزو مكسيكي إلى تاكا بنغلاديشي

تحويل MXN إلى BDT بسعر الصرف الحقيقي

1000 mxn
6407 bdt

1.00000 MXN = 6.40700 BDT

متوسط سعر صرف السوق عند 2:24 UTC
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MXN إلى BDT مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MXN → 0 BDT
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86351.063788.20731.434881.65840.9572518.2209
1GBP1.1580811.2319102.1551.661771.920641.1085721.1021
1USD0.94010.811754182.9251.348951.559090.8999517.1297
1INR0.01133690.009789020.012059110.01626710.01880120.01085260.206569

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو مكسيكي إلى تاكا بنغلاديشي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MXN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BDT في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MXN الحالي إلى BDT وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Mexican peso

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MXN إلى BRL

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Mexican Peso / Bangladeshi Taka
1 MXN6.40700 BDT
5 MXN32.03500 BDT
10 MXN64.07000 BDT
20 MXN128.14000 BDT
50 MXN320.35000 BDT
100 MXN640.70000 BDT
250 MXN1601.75000 BDT
500 MXN3203.50000 BDT
1000 MXN6407.00000 BDT
2000 MXN12814.00000 BDT
5000 MXN32035.00000 BDT
10000 MXN64070.00000 BDT
معدلات التحويل Bangladeshi Taka / Mexican Peso
1 BDT0.15608 MXN
5 BDT0.78039 MXN
10 BDT1.56079 MXN
20 BDT3.12158 MXN
50 BDT7.80395 MXN
100 BDT15.60790 MXN
250 BDT39.01975 MXN
500 BDT78.03950 MXN
1000 BDT156.07900 MXN
2000 BDT312.15800 MXN
5000 BDT780.39500 MXN
10000 BDT1560.79000 MXN