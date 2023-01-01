1 بيزو مكسيكي إلى تاكا بنغلاديشي

تحويل MXN إلى BDT بسعر الصرف الحقيقي

1 mxn
6.31 bdt

1.00000 MXN = 6.31110 BDT

Mid-market exchange rate at 12:33
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أعلى العملات

 USDEURCADINRGBPCHFAUDBRL
1 USD10.92741.357583.38750.7950710.87481.513554.8988
1 EUR1.078311.4637989.91670.85740.94331.632065.28238
1 CAD0.7366480.683157161.42730.5856870.644421.114953.60869
1 INR0.01199220.01112140.016279410.009534650.01049080.01815080.0587474

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو مكسيكي إلى تاكا بنغلاديشي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MXN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BDT في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MXN الحالي إلى BDT وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Mexican peso

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Mexican Peso / Bangladeshi Taka
1 MXN6.31110 BDT
5 MXN31.55550 BDT
10 MXN63.11100 BDT
20 MXN126.22200 BDT
50 MXN315.55500 BDT
100 MXN631.11000 BDT
250 MXN1577.77500 BDT
500 MXN3155.55000 BDT
1000 MXN6311.10000 BDT
2000 MXN12622.20000 BDT
5000 MXN31555.50000 BDT
10000 MXN63111.00000 BDT
معدلات التحويل Bangladeshi Taka / Mexican Peso
1 BDT0.15845 MXN
5 BDT0.79226 MXN
10 BDT1.58451 MXN
20 BDT3.16902 MXN
50 BDT7.92255 MXN
100 BDT15.84510 MXN
250 BDT39.61275 MXN
500 BDT79.22550 MXN
1000 BDT158.45100 MXN
2000 BDT316.90200 MXN
5000 BDT792.25500 MXN
10000 BDT1584.51000 MXN