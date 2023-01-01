بيزو مكسيكي إلى فورنت مجري

تحويل MXN إلى HUF بسعر الصرف الحقيقي

1000 mxn
21112 huf

1.00000 MXN = 21.11150 HUF

متوسط سعر صرف السوق عند 2:28 UTC
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MXN إلى HUF مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MXN → 0 HUF
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86351.063488.18241.434531.658190.957218.2182
1GBP1.1580811.23155102.1261.661361.92041.1085121.0989
1USD0.94040.811985182.9251.3491.559330.900117.132
1INR0.01134010.00979180.012059110.01626770.01880410.01085440.206596

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو مكسيكي إلى فورنت مجري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MXN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و HUF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MXN الحالي إلى HUF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Mexican peso

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Mexican Peso / Hungarian Forint
1 MXN21.11150 HUF
5 MXN105.55750 HUF
10 MXN211.11500 HUF
20 MXN422.23000 HUF
50 MXN1055.57500 HUF
100 MXN2111.15000 HUF
250 MXN5277.87500 HUF
500 MXN10555.75000 HUF
1000 MXN21111.50000 HUF
2000 MXN42223.00000 HUF
5000 MXN105557.50000 HUF
10000 MXN211115.00000 HUF
معدلات التحويل Hungarian Forint / Mexican Peso
2000 HUF94.73480 MXN
5000 HUF236.83700 MXN
10000 HUF473.67400 MXN
15000 HUF710.51100 MXN
20000 HUF947.34800 MXN
30000 HUF1421.02200 MXN
40000 HUF1894.69600 MXN
50000 HUF2368.37000 MXN
60000 HUF2842.04400 MXN
100000 HUF4736.74000 MXN
150000 HUF7105.11000 MXN
200000 HUF9473.48000 MXN