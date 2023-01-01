بيزو مكسيكي إلى فورنت مجري
تحويل MXN إلى HUF بسعر الصرف الحقيقي
حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل بيزو مكسيكي إلى فورنت مجري
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MXN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و HUF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MXN الحالي إلى HUF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
Top currency pairings for Mexican peso
هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟
قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.
|معدلات التحويل Hungarian Forint / Mexican Peso
|2000 HUF
|94.73480 MXN
|5000 HUF
|236.83700 MXN
|10000 HUF
|473.67400 MXN
|15000 HUF
|710.51100 MXN
|20000 HUF
|947.34800 MXN
|30000 HUF
|1421.02200 MXN
|40000 HUF
|1894.69600 MXN
|50000 HUF
|2368.37000 MXN
|60000 HUF
|2842.04400 MXN
|100000 HUF
|4736.74000 MXN
|150000 HUF
|7105.11000 MXN
|200000 HUF
|9473.48000 MXN