بيزو مكسيكي إلى دولار جزر سليمان

تحويل MXN إلى SBD بسعر الصرف الحقيقي

1000 mxn
494.61 sbd

1.00000 MXN = 0.49461 SBD

متوسط سعر صرف السوق عند 2:33 UTC
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MXN إلى SBD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MXN → 0 SBD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86281.062288.08291.433551.657360.956618.1996
1GBP1.1590211.23105102.0851.661431.920811.1087221.0927
1USD0.941450.812315182.9251.34961.560310.900617.1339
1INR0.01135290.009795780.012059110.01627490.01881590.01086040.206619

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو مكسيكي إلى دولار جزر سليمان

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MXN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و SBD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MXN الحالي إلى SBD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Mexican Peso / دولار جزر سليمان
1 MXN0.49461 SBD
5 MXN2.47304 SBD
10 MXN4.94609 SBD
20 MXN9.89218 SBD
50 MXN24.73045 SBD
100 MXN49.46090 SBD
250 MXN123.65225 SBD
500 MXN247.30450 SBD
1000 MXN494.60900 SBD
2000 MXN989.21800 SBD
5000 MXN2473.04500 SBD
10000 MXN4946.09000 SBD
معدلات التحويل دولار جزر سليمان / Mexican Peso
1 SBD2.02180 MXN
5 SBD10.10900 MXN
10 SBD20.21800 MXN
20 SBD40.43600 MXN
50 SBD101.09000 MXN
100 SBD202.18000 MXN
250 SBD505.45000 MXN
500 SBD1010.90000 MXN
1000 SBD2021.80000 MXN
2000 SBD4043.60000 MXN
5000 SBD10109.00000 MXN
10000 SBD20218.00000 MXN