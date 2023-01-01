10 بيزو مكسيكي إلى دولار جزر سليمان

تحويل MXN إلى SBD بسعر الصرف الحقيقي

١٠ mxn
٤٫٨٩ sbd

1.00000 MXN = 0.48947 SBD

Mid-market exchange rate at 15:16
تتبع سعر الصرف
Wise

Spend abroad without hidden fees

Trustpilot logoTrustpilot stars rating

Loading

أعلى العملات

 USDEURCADINRGBPCHFAUDBRL
1 USD10.928151.356783.4230.7968130.87781.515844.90545
1 EUR1.077411.4617189.87990.858550.94571.633175.28513
1 CAD0.7370830.684131161.48960.5873170.6470111.11733.61572
1 INR0.01198710.0111260.016262910.009551480.01052230.01817050.0588021

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو مكسيكي إلى دولار جزر سليمان

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MXN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و SBD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MXN الحالي إلى SBD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Mexican pesos

MXN إلى USD

MXN إلى EUR

MXN إلى CAD

MXN إلى INR

MXN إلى GBP

MXN إلى CHF

MXN إلى AUD

MXN إلى BRL

Change Converter source currency

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
phones

Download Our Currency Converter App

Features our users love:
  • Free and ad-free.
  • Track live exchange rates.
  • Compare the best money transfer providers.
See how rates have changed over the last day or the last 500. Add currencies you use often — or just want to keep an eye on — to your favourites for easy access. Pounds, dollars, pesos galore.
Download from the Apple App StoreDownload from the Google Play Store
Currency Converter is an exchange rate information and news app only and not a currency trading platform. The information shown there does not constitute financial advice.
معدلات التحويل Mexican Peso / دولار جزر سليمان
1 MXN0.48947 SBD
5 MXN2.44734 SBD
10 MXN4.89469 SBD
20 MXN9.78938 SBD
50 MXN24.47345 SBD
100 MXN48.94690 SBD
250 MXN122.36725 SBD
500 MXN244.73450 SBD
1000 MXN489.46900 SBD
2000 MXN978.93800 SBD
5000 MXN2447.34500 SBD
10000 MXN4894.69000 SBD
معدلات التحويل دولار جزر سليمان / Mexican Peso
1 SBD2.04303 MXN
5 SBD10.21515 MXN
10 SBD20.43030 MXN
20 SBD40.86060 MXN
50 SBD102.15150 MXN
100 SBD204.30300 MXN
250 SBD510.75750 MXN
500 SBD1021.51500 MXN
1000 SBD2043.03000 MXN
2000 SBD4086.06000 MXN
5000 SBD10215.15000 MXN
10000 SBD20430.30000 MXN