بيزو مكسيكي إلى ليرة تركية

تحويل MXN إلى TRY بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ mxn
١٬٥٧٧٫٩٧ try

1.00000 MXN = 1.57797 TRY

متوسط سعر صرف السوق عند 2:35 UTC
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MXN إلى TRY مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MXN → 0 TRY
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86281.062188.07461.433571.657720.956618.2018
1GBP1.1590211.23095102.0771.661471.921261.1087221.0955
1USD0.941550.812381182.9251.349751.560790.9006517.1376
1INR0.0113540.009796570.012059110.01627680.01882170.0108610.206664

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو مكسيكي إلى ليرة تركية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MXN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TRY في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MXN الحالي إلى TRY وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Mexican peso

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Mexican Peso / ليرة تركية
1 MXN1.57797 TRY
5 MXN7.88985 TRY
10 MXN15.77970 TRY
20 MXN31.55940 TRY
50 MXN78.89850 TRY
100 MXN157.79700 TRY
250 MXN394.49250 TRY
500 MXN788.98500 TRY
1000 MXN1577.97000 TRY
2000 MXN3155.94000 TRY
5000 MXN7889.85000 TRY
10000 MXN15779.70000 TRY
معدلات التحويل ليرة تركية / Mexican Peso
1 TRY0.63373 MXN
5 TRY3.16863 MXN
10 TRY6.33726 MXN
20 TRY12.67452 MXN
50 TRY31.68630 MXN
100 TRY63.37260 MXN
250 TRY158.43150 MXN
500 TRY316.86300 MXN
1000 TRY633.72600 MXN
2000 TRY1267.45200 MXN
5000 TRY3168.63000 MXN
10000 TRY6337.26000 MXN