20 ليرة تركية إلى بيزو مكسيكي

تحويل TRY إلى MXN بسعر الصرف الحقيقي

20 try
10.51 mxn

1.000 TRY = 0.5253 MXN

Mid-market exchange rate at 14:21
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR1٠٫٨٥٥١٫٠٩١٩٠٫٣٦٦١٫٤٧٤١٫٦٥٥٠٫٩٥٩١٨٫٣٧٨
1 GBP١٫١٦٩1١٫٢٧٦١٠٥٫٦٧٥١٫٧٢٤١٫٩٣٥١٫١٢٢٢١٫٤٩١
1 USD٠٫٩١٦٠٫٧٨٣1٨٢٫٧٩٥١٫٣٥١٫٥١٦٠٫٨٧٩١٦٫٨٣٨
1 INR٠٫٠١١٠٫٠٠٩٠٫٠١٢1٠٫٠١٦٠٫٠١٨٠٫٠١١٠٫٢٠٣

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليرة تركية إلى بيزو مكسيكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TRY في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MXN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TRY الحالي إلى MXN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل ليرة تركية / Mexican Peso
1 TRY٠٫٥٢٥٣٢ MXN
5 TRY٢٫٦٢٦٦١ MXN
10 TRY٥٫٢٥٣٢١ MXN
20 TRY١٠٫٥٠٦٤٢ MXN
50 TRY٢٦٫٢٦٦٠٥ MXN
100 TRY٥٢٫٥٣٢١٠ MXN
250 TRY١٣١٫٣٣٠٢٥ MXN
500 TRY٢٦٢٫٦٦٠٥٠ MXN
1000 TRY٥٢٥٫٣٢١٠٠ MXN
2000 TRY١٬٠٥٠٫٦٤٢٠٠ MXN
5000 TRY٢٬٦٢٦٫٦٠٥٠٠ MXN
10000 TRY٥٬٢٥٣٫٢١٠٠٠ MXN
معدلات التحويل Mexican Peso / ليرة تركية
1 MXN١٫٩٠٣٦٠ TRY
5 MXN٩٫٥١٨٠٠ TRY
10 MXN١٩٫٠٣٦٠٠ TRY
20 MXN٣٨٫٠٧٢٠٠ TRY
50 MXN٩٥٫١٨٠٠٠ TRY
100 MXN١٩٠٫٣٦٠٠٠ TRY
250 MXN٤٧٥٫٩٠٠٠٠ TRY
500 MXN٩٥١٫٨٠٠٠٠ TRY
1000 MXN١٬٩٠٣٫٦٠٠٠٠ TRY
2000 MXN٣٬٨٠٧٫٢٠٠٠٠ TRY
5000 MXN٩٬٥١٨٫٠٠٠٠٠ TRY
10000 MXN١٩٬٠٣٦٫٠٠٠٠٠ TRY