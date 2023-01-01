1 بيزو مكسيكي إلى ليرة تركية

تحويل MXN إلى TRY بسعر الصرف الحقيقي

١ mxn
١٫٦٧ try

1.00000 MXN = 1.66899 TRY

Mid-market exchange rate at 15:36
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.858751.0782589.95251.461511.634080.94618.7204
1 GBP1.1644811.25555104.7441.701841.902781.101621.7986
1 USD0.927450.796464183.42451.355451.51550.877317.3618
1 INR0.0111170.009547120.011986910.01624760.01816610.01051610.208114

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو مكسيكي إلى ليرة تركية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MXN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TRY في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MXN الحالي إلى TRY وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Mexican Peso / ليرة تركية
1 MXN1.66899 TRY
5 MXN8.34495 TRY
10 MXN16.68990 TRY
20 MXN33.37980 TRY
50 MXN83.44950 TRY
100 MXN166.89900 TRY
250 MXN417.24750 TRY
500 MXN834.49500 TRY
1000 MXN1668.99000 TRY
2000 MXN3337.98000 TRY
5000 MXN8344.95000 TRY
10000 MXN16689.90000 TRY
معدلات التحويل ليرة تركية / Mexican Peso
1 TRY0.59916 MXN
5 TRY2.99582 MXN
10 TRY5.99164 MXN
20 TRY11.98328 MXN
50 TRY29.95820 MXN
100 TRY59.91640 MXN
250 TRY149.79100 MXN
500 TRY299.58200 MXN
1000 TRY599.16400 MXN
2000 TRY1198.32800 MXN
5000 TRY2995.82000 MXN
10000 TRY5991.64000 MXN