بيزو مكسيكي إلى مانات أذربيجاني

تحويل MXN إلى AZN بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ mxn
٩٩٫٢٤ azn

1.00000 MXN = 0.09924 AZN

متوسط سعر صرف السوق عند 2:24 UTC
تتبع سعر الصرف
Spend abroad without hidden fees

MXN إلى AZN مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MXN → 0 AZN
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86351.063788.20731.434881.65840.9572518.2209
1GBP1.1580811.2319102.1551.661771.920641.1085721.1021
1USD0.94010.811754182.9251.348951.559090.8999517.1297
1INR0.01133690.009789020.012059110.01626710.01880120.01085260.206569

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو مكسيكي إلى مانات أذربيجاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MXN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و AZN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MXN الحالي إلى AZN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Mexican peso

MXN إلى USD

MXN إلى EUR

MXN إلى CAD

MXN إلى INR

MXN إلى GBP

MXN إلى CHF

MXN إلى AUD

MXN إلى BRL

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل Mexican Peso / مانات أذربيجان
1 MXN0.09924 AZN
5 MXN0.49621 AZN
10 MXN0.99243 AZN
20 MXN1.98486 AZN
50 MXN4.96214 AZN
100 MXN9.92428 AZN
250 MXN24.81070 AZN
500 MXN49.62140 AZN
1000 MXN99.24280 AZN
2000 MXN198.48560 AZN
5000 MXN496.21400 AZN
10000 MXN992.42800 AZN
معدلات التحويل مانات أذربيجان / Mexican Peso
1 AZN10.07630 MXN
5 AZN50.38150 MXN
10 AZN100.76300 MXN
20 AZN201.52600 MXN
50 AZN503.81500 MXN
100 AZN1007.63000 MXN
250 AZN2519.07500 MXN
500 AZN5038.15000 MXN
1000 AZN10076.30000 MXN
2000 AZN20152.60000 MXN
5000 AZN50381.50000 MXN
10000 AZN100763.00000 MXN