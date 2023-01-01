2000 بيزو مكسيكي إلى مانات أذربيجاني

تحويل MXN إلى AZN بسعر الصرف الحقيقي

٢٬٠٠٠ mxn
١٩٥٫١١ azn

1.00000 MXN = 0.09755 AZN

Mid-market exchange rate at 12:31
تتبع سعر الصرف
Wise

Spend abroad without hidden fees

Trustpilot logoTrustpilot stars rating

Loading

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.85731.078489.92291.463931.632210.943318.7924
1 GBP1.1664511.2579104.8911.70761.903891.1003121.9204
1 USD0.92730.794976183.38551.35751.513550.8746517.4262
1 INR0.01112060.009533740.011992510.01627980.01815120.01048920.208984

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو مكسيكي إلى مانات أذربيجاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MXN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و AZN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MXN الحالي إلى AZN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Mexican pesos

MXN إلى USD

MXN إلى EUR

MXN إلى CAD

MXN إلى INR

MXN إلى GBP

MXN إلى CHF

MXN إلى AUD

MXN إلى BRL

Change Converter source currency

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
phones

Download Our Currency Converter App

Features our users love:
  • Free and ad-free.
  • Track live exchange rates.
  • Compare the best money transfer providers.
See how rates have changed over the last day or the last 500. Add currencies you use often — or just want to keep an eye on — to your favourites for easy access. Pounds, dollars, pesos galore.
Download from the Apple App StoreDownload from the Google Play Store
Currency Converter is an exchange rate information and news app only and not a currency trading platform. The information shown there does not constitute financial advice.
معدلات التحويل Mexican Peso / مانات أذربيجان
1 MXN0.09755 AZN
5 MXN0.48777 AZN
10 MXN0.97554 AZN
20 MXN1.95109 AZN
50 MXN4.87772 AZN
100 MXN9.75543 AZN
250 MXN24.38857 AZN
500 MXN48.77715 AZN
1000 MXN97.55430 AZN
2000 MXN195.10860 AZN
5000 MXN487.77150 AZN
10000 MXN975.54300 AZN
معدلات التحويل مانات أذربيجان / Mexican Peso
1 AZN10.25070 MXN
5 AZN51.25350 MXN
10 AZN102.50700 MXN
20 AZN205.01400 MXN
50 AZN512.53500 MXN
100 AZN1025.07000 MXN
250 AZN2562.67500 MXN
500 AZN5125.35000 MXN
1000 AZN10250.70000 MXN
2000 AZN20501.40000 MXN
5000 AZN51253.50000 MXN
10000 AZN102507.00000 MXN