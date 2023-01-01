بيزو مكسيكي إلى دولار ليبيري

تحويل MXN إلى LRD بسعر الصرف الحقيقي

1000 mxn
11148.40 lrd

1.00000 MXN = 11.14840 LRD

متوسط سعر صرف السوق عند 2:30 UTC
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MXN إلى LRD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MXN → 0 LRD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86351.063488.18241.434631.658710.957118.2187
1GBP1.1580811.2315102.1221.661421.920921.108421.0987
1USD0.94040.812018182.9251.34911.559820.9000517.1325
1INR0.01134010.00979220.012059110.01626890.018810.01085380.206602

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو مكسيكي إلى دولار ليبيري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MXN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و LRD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MXN الحالي إلى LRD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Mexican peso

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Mexican Peso / دولار ليبري
1 MXN11.14840 LRD
5 MXN55.74200 LRD
10 MXN111.48400 LRD
20 MXN222.96800 LRD
50 MXN557.42000 LRD
100 MXN1114.84000 LRD
250 MXN2787.10000 LRD
500 MXN5574.20000 LRD
1000 MXN11148.40000 LRD
2000 MXN22296.80000 LRD
5000 MXN55742.00000 LRD
10000 MXN111484.00000 LRD
معدلات التحويل دولار ليبري / Mexican Peso
1 LRD0.08970 MXN
5 LRD0.44849 MXN
10 LRD0.89699 MXN
20 LRD1.79398 MXN
50 LRD4.48495 MXN
100 LRD8.96990 MXN
250 LRD22.42475 MXN
500 LRD44.84950 MXN
1000 LRD89.69900 MXN
2000 LRD179.39800 MXN
5000 LRD448.49500 MXN
10000 LRD896.99000 MXN