1 بيزو مكسيكي إلى دولار ليبيري

تحويل MXN إلى LRD بسعر الصرف الحقيقي

1 mxn
11.05 lrd

1.00000 MXN = 11.04910 LRD

Mid-market exchange rate at 14:02
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أعلى العملات

 USDEURCADINRGBPCHFAUDBRL
1 USD10.930151.358983.42720.7971620.87921.518144.92235
1 EUR1.075111.4609589.69260.857050.94521.632155.29202
1 CAD0.7358890.684485161.39320.5866230.6469941.117183.6223
1 INR0.01198650.01114920.016288510.009555180.01053850.01819720.0590017

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو مكسيكي إلى دولار ليبيري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MXN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و LRD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MXN الحالي إلى LRD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Mexican Peso / دولار ليبري
1 MXN11.04910 LRD
5 MXN55.24550 LRD
10 MXN110.49100 LRD
20 MXN220.98200 LRD
50 MXN552.45500 LRD
100 MXN1104.91000 LRD
250 MXN2762.27500 LRD
500 MXN5524.55000 LRD
1000 MXN11049.10000 LRD
2000 MXN22098.20000 LRD
5000 MXN55245.50000 LRD
10000 MXN110491.00000 LRD
معدلات التحويل دولار ليبري / Mexican Peso
1 LRD0.09051 MXN
5 LRD0.45253 MXN
10 LRD0.90505 MXN
20 LRD1.81010 MXN
50 LRD4.52526 MXN
100 LRD9.05052 MXN
250 LRD22.62630 MXN
500 LRD45.25260 MXN
1000 LRD90.50520 MXN
2000 LRD181.01040 MXN
5000 LRD452.52600 MXN
10000 LRD905.05200 MXN